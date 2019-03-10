Ушел из жизни актер, сыгравший СиСи Кэпвелла в сериале "Санта-Барбара"

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. Американский актер Джед Аллан скончаклся на 85-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение в Facebook его друга и коллеги по телесериалу "Санта-Барбара" Эй Мартинес.

"Его особый дар заключался в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения. Он был щедрым, добрым, веселым и сильным человеком. Благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось работать с ним и быть его другом", — написал Мартинес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OutTakes Interviews (@outtakesinterviews) 9 Мар 2019 в 7:21 PST

Абхазские зрители запомнили Аллана, главным образом, по роли главы семьи Кэпвеллов — Сиси в "Санта-Барбаре".

Кроме того, он играл в известных сериалах "Коломбо", "Беверли-Хиллз 90210", "C.S.I.: Майами", "Клиент всегда мертв" и "Порт Чарльз", а также во французском фильме "Арлетт".