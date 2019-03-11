Разработчик рассказал о характеристиках боевой оптической системы "Филин"

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Разработчики рассказали о боевых характеристиках станции "Филин", созданной для ослепления противника и защиты кораблей Военно-морского флота России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Звезда".

© Sputnik / Алексей Даничев Новое оружие фрегата "Адмирал Горшков" напугало британцев

Директор по качеству завода "Интеграл" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Владимир Жаров проинформировал о том, что новейшее оружие способно ослеплять противника с расстояния около двух километров, не позволяя ему вести по кораблям прицельный огонь. Система также способна передавать световые сигналы.

Ученые и разработчики смогли определить уровень мощности потока излучения, который, не приводит к фатальному изменению зрения человека, но при этом ощутимо снижает работоспособность глаз. Во время испытаний "Филина" добровольцы, попавшие под действие "Филина", рассказывали о невозможности стрелять и об общем ухудшении состояния – появлении тошноты и дезориентации в пространстве.

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"Прямых аналогов у "Филина" нет. Фактически все зарубежные аналоги используют излучатели на основе лазера, которые, фактически, "выжигают" глаза. Наша станция не приводит к потере зрения, но в три-пять раз снижает эффективность стрельбы", — подчеркнул Жаров.

В феврале в "Росэлектронике" сообщили о начале поставок станций в ВМФ России. Новейшим оружием уже оснащен фрегат "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания, а также фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вошедший в состав флота в прошлом году.