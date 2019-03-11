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Британские следователи: вокалист Prodigy Кит Флинт покончил с собой

© Sputnik / Евгений Филиппов
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Ранее стало известно, что 49-летний вокалист Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Британские следователи сообщили, что смерть вокалиста группы Prodigy Кита Флинта наступила в результате самоубийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Как отмечает издание, коронер графства Эссекс расследует обстоятельства смерти Флинта, а полноценное слушание назначено на 23 июля.

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"Полиция прибыла на место происшествия, все протоколы были соблюдены, смерть Флинта была подтверждена как не вызывающая подозрений. Как показало вскрытие, причиной смерти вокалиста Prodigy стало самоубийство", - заявила представитель офиса коронера Линси Чафф.

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Результаты токсикологической экспертизы будут представлены позднее, резюмировала она.



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