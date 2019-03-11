Британские следователи: вокалист Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Ранее стало известно, что 49-летний вокалист Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Британские следователи сообщили, что смерть вокалиста группы Prodigy Кита Флинта наступила в результате самоубийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Как отмечает издание, коронер графства Эссекс расследует обстоятельства смерти Флинта, а полноценное слушание назначено на 23 июля.

© Sputnik / Михаил Фомичев Биография Кита Флинта

"Полиция прибыла на место происшествия, все протоколы были соблюдены, смерть Флинта была подтверждена как не вызывающая подозрений. Как показало вскрытие, причиной смерти вокалиста Prodigy стало самоубийство", - заявила представитель офиса коронера Линси Чафф.

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Результаты токсикологической экспертизы будут представлены позднее, резюмировала она.