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Самый мощный ракетный двигатель

"Роскосмос" показал самый мощный в мире ракетный двигатель

© Foto/ скриншот "Роскосмос"
В мире
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246820

Новейший ракетный двигатель в составе носителя "Союз-5" ("Иртыш") будет выводить в космос как пилотируемые миссии, так и коммерческую полезную нагрузку с космодромов Байконур и Восточный.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. "Роскосмос" опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который создается полностью в цифровом формате, пишет РИА Новости.

В ролике отмечается, что тепловая мощность, выделяемая камерой сгорания, 27 миллионов киловатт, что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции. 

Гендиректор предприятия-разработчика НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов подчеркивает, что мощность двигателя составит 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в десять тонн превысит 800 тонн.

Новый двигатель будут использовать на первой ступени носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), первый пуск которого намечен на 2022 год. В свою очередь, первая ступень "Союза-5" станет боковым блоком для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

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