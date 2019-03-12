"Роскосмос" показал самый мощный в мире ракетный двигатель

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. "Роскосмос" опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который создается полностью в цифровом формате, пишет РИА Новости.
В ролике отмечается, что тепловая мощность, выделяемая камерой сгорания, 27 миллионов киловатт, что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции.
Гендиректор предприятия-разработчика НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов подчеркивает, что мощность двигателя составит 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в десять тонн превысит 800 тонн.
Новый двигатель будут использовать на первой ступени носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), первый пуск которого намечен на 2022 год. В свою очередь, первая ступень "Союза-5" станет боковым блоком для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".