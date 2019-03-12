S7 приостановит полеты Boeing 737 Max

Более десяти стран, в том числе Европейское авиационное агентство, закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 Max и приостановили его эксплуатацию.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российская авиакомпания S7 Airlines временно приостановит использование двух, входящих в парк компании, самолетов Boeing 737 Max с 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

© AFP 2019 / JOE RAEDLE Более десяти стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737

"S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max с 00:01 мск 13 марта до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба добавила, что решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании, полеты будут осуществляться в штатном режиме.

В самой компании-авиапроизводителе заявляют о полной уверенности в безопасности модели 737 MAX. В корпорации подчеркнули, что решения о приостановке полетов были приняты регулирующими органами и компаниями-операторами, исходя из условий внутренних рынков.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев. 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.