00:35 13 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.77
  • EUR74.07
Поиск
Самолет авиакомпании S7 Airlines на летном поле в международном аэропорту Казани.

S7 приостановит полеты Boeing 737 Max

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
Получить короткую ссылку
7 0 0

Более десяти стран, в том числе Европейское авиационное агентство, закрыли свое воздушное пространство для Boeing 737 Max и приостановили его эксплуатацию.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Российская авиакомпания S7 Airlines временно приостановит использование двух, входящих в парк компании, самолетов Boeing 737 Max с 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

© AFP 2019 / JOE RAEDLE
Более десяти стран закрыли воздушное пространство для Boeing 737

"S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max с 00:01 мск 13 марта до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines. Специалисты авиакомпании находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба добавила, что решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании, полеты будут осуществляться в штатном режиме.

В самой компании-авиапроизводителе заявляют о полной уверенности в безопасности модели 737 MAX. В корпорации подчеркнули, что решения о приостановке полетов были приняты регулирующими органами и компаниями-операторами, исходя из условий внутренних рынков.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев. 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

По теме

Трое россиян погибли в результате крушения Boeing-737 в Эфиопии
Опубликовано видео с места крушения лайнера Boeing-737 в Эфиопии
Гражданин Греции на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии Boeing 737


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Встретить весну: мучная война на улицах греческого Галаксиди
Дирижабль доставил фрирайдеров на одну из вершин Австрийских Альп
"Десантировали" с дирижабля: экстремалов доставили на высоту более двух тысяч метров
Самые богатые женщины-знаменитости
Кардашьян в топе: богатейшие женщины-знаменитости

Соцсети

Sputnikabkhazia