Дешевый уикэнд: в какие европейские города поехать на выходные

Список самых дешевых европейских стран для поездок на выходные был составлен по данным ежегодного барометра расходов Post Office Travel Money.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Рейтинг возглавила столица Литвы, Вильнюс, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Провести выходные в Вильнюсе обойдется в 170 евро (12,5 тысячи рублей) на одного человека.

Сумма включает в себя 12 категорий расходов: три дня проживания в гостинице, ужин на двоих, напитки, осмотр достопримечательностей, поездки на городском транспорте и другие траты.

На втором месте оказался Белграде, столица Сербии, - 175 евро (12,9 тысячи рублей).

Замыкает тройку бюджетных мест для уикэнда польская столица Варшава - 185 евро (13,7 тысячи рублей).

Также в рейтинг самых бюджетных направлений попали Москва также попала в рейтинг бюджетных направления, выходные в столице России стоят 217 евро, или 16 тысяч рублей.

Ранее онлайн-сервис хранения багажа Stasher составил список из 99 мировых туристических достопримечательностей. Первое место в списке заняла площадь Испании в Севилье.