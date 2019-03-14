Мэй: Британия может выйти из Евросоюза 29 марта

Ранее британский парламент проголосовал против выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила коллегам по парламенту, что результат их голосования не значит, что Британия не покинет Евросоюз без соглашения 29 марта 2019 года, сообщает РИА Новости. CC0 Парламент Великобритании повторно отверг соглашение по Brexit: что дальше

"Сегодняшнее голосование не означает, что Великобритания не выйдет из Евросоюза 29 марта. Наши варианты остаются те же самые", - заявила Мэй.

Она подчеркнула, что в четверг парламенту предстоит проголосовать по вопросу о продлении срока Brexit, и в случае положительного решения слово будет за Евросоюзом, который требует веских причин для продления.

"Мы могли бы провести второй референдум, но тогда есть риск отсутствия Brexit, что является нарушением воли народа, высказанной на прошлом референдуме", - подчеркнула Мэй.

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Она также отметила, что ЕС не намерен участвовать в дальнейших переговорах.

"Парламентарии должны принять, что если в ближайшие дни мы не договоримся по соглашению, нужно будет продление на более длительный срок. А такое продление потребует от нас участия в европейских выборах. Не думаю, что это хороший итог", - резюмировала британский премьер.

Между Великобританией и Евросоюзом предусмотрен переходный период в отношениях после 29 марта 2019 года и до конца 2020 года, в течение которого страна продолжит выполнять законодательство ЕС и может вести с ним переговоры по договорам о будущих отношениях.

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Этот переходный период может быть продлен.