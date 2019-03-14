Подача электричества восстановлена на всей территории Венесеуэлы

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о намерении подать жалобу в ООН из-за кибератаки на энергосистему страны.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электроэнергии в стране полностью восстановлена после блэкаута, передает РИА Новости.

"Сегодня на 100 процентов восстановлена подача электрической энергии на национальном уровне, однако в ряде мест по-прежнему есть проблемы из-за взрывов трансформаторов", - заявил Родригес в эфире государственного телевидения.

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"Президент Николас Мадуро принял решение, что с 14 марта вся трудовая деятельность: государственная, частная, коммерческая, производственная - будет возобновлена на всей территории страны. Школьные занятия на всех уровнях приостановлены еще на 24 часа", - рассказал министр латиноамериканской страны.

За прошедшую неделю правительство Внесуэлы уже отменяло рабочий день и учебные занятия четырежды: 8, 11, 12 и 13 марта.

Седьмого марта на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури", покрывающей 80% потребностей страны в электричестве, произошла крупная авария. Из-за последовавшего за этим блэкаута, который уже назвали самым масштабным за всю историю латиноамериканской республики, были обесточены не менее 20 из 23 штатов. Авария нанесла ощутимый удар по функционированию транспортной системы и коммунальных служб, в том числе электро- и водоснабжения.

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Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.