Лаборатория Касперского нашла в Windows серьезную уязвимость

В компании предполагают, что найденная брешь была использована для проведения целевых атак по крайней мере двумя группировками киберпреступников.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. "Лаборатория Касперского" нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость, используя которую, хакеры могли открыть доступ к сети или устройству пользователей, сообщает сайт компании.

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Для использования обнаруженной уязвимости киберпреступники написали эксплойт (программа для проведения сетевых атак. – ред.), имеющий целью операционные системы Windows 8 и Windows 10. Уязвимость открывала хакерам неограниченный доступ к атакуемому компьютеру, отметили в "Лаборатории Касперского".

"Обнаружение этого эксплойта показывает, что такие дорогие и редкие инструменты по-прежнему представляют огромный интерес для кибергруппировок. Организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз. Это еще раз подтверждает, насколько важно, чтобы представители индустрии кибербезопасности сотрудничали с разработчиками ПО. Поиск багов, ответственный подход к их раскрытию и быстрая подготовка патчей — лучшие способы оградить пользователей от уже известных и новых угроз", — рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

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Данные об уязвимости были переданы в Microsoft, после чего та оперативно выпустила обновление для своих операционных систем.