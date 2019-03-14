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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах

Лаборатория Касперского нашла в Windows серьезную уязвимость

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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В компании предполагают, что найденная брешь была использована для проведения целевых атак по крайней мере двумя группировками киберпреступников.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. "Лаборатория Касперского" нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость, используя которую, хакеры могли открыть доступ к сети или устройству пользователей, сообщает сайт компании.

хакер
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Для использования обнаруженной уязвимости киберпреступники написали эксплойт (программа для проведения сетевых атак. – ред.), имеющий целью операционные системы Windows 8 и Windows 10. Уязвимость открывала хакерам неограниченный доступ к атакуемому компьютеру, отметили в "Лаборатории Касперского".

"Обнаружение этого эксплойта показывает, что такие дорогие и редкие инструменты по-прежнему представляют огромный интерес для кибергруппировок. Организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз. Это еще раз подтверждает, насколько важно, чтобы представители индустрии кибербезопасности сотрудничали с разработчиками ПО. Поиск багов, ответственный подход к их раскрытию и быстрая подготовка патчей — лучшие способы оградить пользователей от уже известных и новых угроз", — рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Антон Иванов.

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Данные об уязвимости были переданы в Microsoft, после чего та оперативно выпустила обновление для своих операционных систем.

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Теги:
Windows 8, Лаборатория Касперского


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