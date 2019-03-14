Патриарх Кирилл: победить зло можно только правдой и добром

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг первой недели Великого поста призвал верующих всегда "побеждать зло добром и правдой", напомнив при этом, что ничто плохое не происходит с человеком "без промысла или попущения Божьего", передает РИА Новости.
"Даже самые отрицательные влияния, оказываемые на нас, не должны поколебать нашей веры и нашей верности Господу. И если требуется наш ответ на некие воздействия со стороны окружающего мира, то это не должен быть тот ответ, который несет в себе зло и неправду. Потому что только правдой и добром можно победить зло", - сказал патриарх.
Кроме того, Патриарх Кирилл подчеркнул, что "человек не может быть счастливым, если он источает зло, потому что зло возвращается".
"Если мы ясно осознаем, что единственный способ преодоления зла является добро, и что даже на зло мы должны отвечать добром или, как минимум, нейтральной реакцией, которая не содержит ни добро, ни зло, если не хватает силы на добро, - то тогда, несомненно, изменится наша личная жизнь, мы почувствуем присутствие благодати Божией. Потому что ни одно доброе дело, ни одно доброе слово, которое мы произносим, так же, как и злое слово, и злое дело, не проходит мимо Божьего промысла о нас", - отметил предстоятель Русской православной церкви.
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Резюмируя, Патриарх Московский и всея Руси пожелал верующим укрепиться "в делании добра даже в тех обстоятельствах, когда, казалось бы, единственно правильным действием может быть ответ, содержащий в себе зло".