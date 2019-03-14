Патриарх Кирилл: победить зло можно только правдой и добром

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих особенно внимательно контролировать свою жизнь, чтобы научиться избегать одного из главных человеческих пороков - праздности.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг первой недели Великого поста призвал верующих всегда "побеждать зло добром и правдой", напомнив при этом, что ничто плохое не происходит с человеком "без промысла или попущения Божьего", передает РИА Новости.

"Даже самые отрицательные влияния, оказываемые на нас, не должны поколебать нашей веры и нашей верности Господу. И если требуется наш ответ на некие воздействия со стороны окружающего мира, то это не должен быть тот ответ, который несет в себе зло и неправду. Потому что только правдой и добром можно победить зло", - сказал патриарх.

Кроме того, Патриарх Кирилл подчеркнул, что "человек не может быть счастливым, если он источает зло, потому что зло возвращается".

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"Если мы ясно осознаем, что единственный способ преодоления зла является добро, и что даже на зло мы должны отвечать добром или, как минимум, нейтральной реакцией, которая не содержит ни добро, ни зло, если не хватает силы на добро, - то тогда, несомненно, изменится наша личная жизнь, мы почувствуем присутствие благодати Божией. Потому что ни одно доброе дело, ни одно доброе слово, которое мы произносим, так же, как и злое слово, и злое дело, не проходит мимо Божьего промысла о нас", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

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Резюмируя, Патриарх Московский и всея Руси пожелал верующим укрепиться "в делании добра даже в тех обстоятельствах, когда, казалось бы, единственно правильным действием может быть ответ, содержащий в себе зло".