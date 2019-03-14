Стала известна причина гибели аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Командующий Военно-морских сил Аргентины контр-адмирал Давид Бурден рассказал, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

"Определенно, был взрыв", - сказал Бурден.

Контр-адмирал подчеркнул, что перед началом похода подлодка была в хорошем состоянии и он полностью доверял решениям командира субмарины.

Расследование происшествия пришло к выводу, что подводная лодка погибла от попадания воды в аккумуляторные баки, что спровоцировало короткое замыкание.

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

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В ноябре 2018 года подлодку нашли деформированной на дне Атлантического океана - в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.