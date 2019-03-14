Три военных самолета-разведчика были замечены у границ России

14 марта около западных рубежей страны курсировали два американских самолета и шведский радиоразведчик.

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Три самолета-разведчика были обнаружены у границ Калининградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Plane Radar.

В воздушном пространстве Польши на высоте около 8,5 тысячи метров был обнаружен патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168848. Скорость движения составляла 730 километров в час.

13:10 мск.

Активность Авиации США🇺🇸 и Швеции🇸🇪 у границ Калининградской🇷🇺 области. pic.twitter.com/gkVBoKvYSG — PlaneRadar (@ua4wiy_) 14 марта 2019 г.

Более того, с авиабазы Милденхолл в Великобритании взлетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845. Разведывательный аппарат был замечен у западных границ России на высоте 9,6 километра над землей, зафиксированная скорость — 807,5 километра в час.

13:10 мск.

Активность Авиации США🇺🇸 и Швеции🇸🇪 у границ Калининградской🇷🇺 области. pic.twitter.com/gkVBoKvYSG — PlaneRadar (@ua4wiy_) 14 марта 2019 г.

В тот же промежуток времени в зоне полетной информации Калининградской области был замечен радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP. Судно облетело акваторию Балтийского моря на высоте 12,5 километра со скоростью примерно 818 километров в час.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Они регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.

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Всего за прошедший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Более тысячи из них — самолеты-разведчики. В связи с этим дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

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По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден.