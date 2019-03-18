Минкомсвязи России намерено легализовать подключение услуг связи без сим-карт

ЕSim - это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий собой обычную сим-карту.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Минкомсвязи России намерен легализовать в России технологию eSim, осуществляющую подключение услуг связи без сим-карт и явки к операторам, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

Для подключения устройства с eSim к сотовому оператору не нужно вставлять обычную сим-карту. Пользователь лишь сканирует предоставленный оператором QR-код или скачивает приложение - и новый номер автоматически прописывается на встроенной в устройство eSim.

По мнению Минкомсвязи, введение в России встроенных в мобильные устройства сим-карт - eSim - не требует изменений в законодательстве. ESim аналогичный обычной сим-карте модуль идентификации абонента, сказанно в справке ведомства. Для полноценной работы устройства с eSim на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

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Однако газета обращает внимание на существование ряда нормативных препятствий для внедрения eSim в России. Так, утвержденные кабмином России правила оказания услуг телефонной связи обзяывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять сим-карту. А так как извлечь eSim не представляется возможным, процедура изменения номера для eSim в данный момент не урегулирована.

Более того, Минкомсвязи заявило об отсутствие у операторов необходимой для внедрения eSim инфраструктуры. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов подтвердил, что ведомство занимается разрабаткой нормативную базы для внедрения eSim. Отмечается, что она будет готова к концу этого года.

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ESim может значительно скорректировать рынок, уверен партнер Deloitte Антон Шульга. Во-первых, исчезнут за ненадобностью дилеры, продающие контракты операторов. Во-вторых, eSim даст толчок развитию виртуальных операторов.

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Вице-президент компании "Вымпелком" по стратегии и развитию бизнеса Александр Поповский проинформировал о том, что компания готовится к тестированию eSim и изучает правовые и организационные аспекты их внедрения. Tele2 также рассматривает возможность внедрения eSim - cейчас компания оценивает ситуацию на рынке и разработки вендоров, заявила ее представитель Ольга Галушина.

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Изучением темы занимается и "Мегафон". Но говорить о коммерческом внедрении пока рано: есть проблемы технического, организационного и правового характера, отметил представитель компании Юрий Нехайчук.