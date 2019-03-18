Новозеландский убийца будет сам защищать себя в суде

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что, по мнению правоохранительный органов, только один человек является ответственным за стрельбу в Крайстчерче, и это Брентон Таррант.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Стрелок, обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии, Брентон Таррант намерен сам защищать себя в суде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

© AP Photo. Mark Baker Черный день в истории: нападение на мечети в Новой Зеландии 13

Ранее интересы Тарранта представлял дежурный адвокат Ричард Питерс. По словам правозащитника, Таррант сообщил ему, что хочет сам представлять себя в будущем.

СМИ пишут, обвиняемый принял такое решение, чтобы таким образом попытаться превратить судебный процесс в "платформу для своих убеждений".

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш подтвердил, что, по мнению правоохранительный органов, только один человек является ответственным за стрельбу в Крайстчерче.

"Я хочу со всей определенностью заявить, что мы считаем, что был только один нападавший, который ответственен за эту атаку. Это не значит, что не могло быть других людей, которые могли оказывать поддержку, и это остается очень важной частью нашего расследования", - заявил Буш.

По его словам, в расследовании этого дела задействованы 250 детективов и специалистов, при этом уровень угрозы в стране остается высоким.

Ранее также сообщалось, что благотворительные фонды Givealittle и LaunchGood собрали в общей сложности более пяти миллионов долларов (более 7,7 миллиона новозеландских долларов) в помощь семьям жертв и пострадавшим в результате теракта в мечетях в Новой Зеландии.

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В пятницу 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.