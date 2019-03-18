Мур-мания: котики покоряют большое кино

Видеоролики с котами набирают максимальное количество просмотров в Сети, пользователи активно снимают своих питомцев и делятся в соцсетях. Но теперь и этого мало - коты попали на большие экраны.

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Премьера полнометражного фильма, собранного из вирусных роликов про котиков, состоялась в США, сообщает BBC News.

На первый показ этого необычного фильма в одном из кинотеатров в штате Висконсин билеты были раскуплены задолго до мероприятия. Происходящее на экране вызывало и слезы и смех.

Автор фильма 39-летний режиссер из Сиэтла Уилл Брэйден. Он уже заслужил звание короля кошачьего мира за те видео, которые он снял и показал людям.

Карьера будущего кото-режиссера началась случайно: будучи студентом Института кино в Сиэтле, он не успел вовремя выполнить задания, и в последние часы перед дедлайном снял черно-белый ролик про своего кота Анри, пародируя старые французские фильмы периода "новой волны". Это было в 2007 году, Брэйден выложил ролик на YouTube, где он стал популярным, после этого появился и сиквел "Анри-2". CC0 Тайная жизнь домашних животных: питомцы абхазских знаменитостей

Мистические животные: что вы знаете о кошках?>>

С тех пор видеоролики о кошках стали частью жизни Уилла. Он стал одним из организаторов фестиваля CatVideoFest, который впервые прошел в 2012 году в Миннеаполисе.

До конца 2019 года подборку интернет-роликов о котиках, оформленную в полнометражную ленту, покажут более 200 кинотеатров по всей территории Соединенных Штатов. Часть выручки от продажи билетов уйдет на пожертвования кошачьим приютам в каждом городе.