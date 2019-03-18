Эксперты из Германии назвали возможные причины крушения Boeing в Эфиопии

СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Вторая за шесть месяцев катастрофа самолета Boeing модели 737 MAX вскрыла значительные проблемы в программном обеспечении воздушного судна. Немецкие эксперты рассказали РИА Новости, что причиной катастрофы мог стать недостаточный уровень контроля на каждой стадии допуска лайнера на рынок авиаперевозок, либо тот факт, что самолет был модернизирован на базе модели Boeing 737, а не сконструирован заново.

Ошибка в модернизации?

"Я скорее полагаю, ошибка заключалась в том, что самолет Boeing 737 MАХ 8 был модернизирован частично, а не построен заново, как полноценный летальный аппарат. И, наконец, пилоты должны были, конечно, быть проинформированы об особенностях самолета", - сказал немецкий адвокат, профессор Технического университета Берлина и специалист по воздушному праву, доктор Эльмар Гиемулла.

По мнению Гиемулла, отличием разработки Boeing 737 MАХ 8 стало то, что он был не самостоятельным проектом, а только модификацией Boeing 737, который "в течение десятилетий считался надежной машиной и "рабочей лошадкой" авиации". Тем не менее Boeing был вынужден конкурировать с Airbus, в частности, с моделью A320neo, которая выделялась "большой экономичностью", считает он.

"В результате, из расчетов стоимости, было принято решение навесить на старую 737-ю модель экономичные двигатели. Однако они намного крупнее обычных. Чтобы избежать того, чтобы они касались земли, их разместили немного дальше впереди от крыла. Это, в свою очередь, приводило к тому, что двигатели создавали нежелательное ускорение при наборе высоты, в результате чего самолет "задирал нос". Это, в свою очередь, нейтрализовалось включением программного обеспечения MCAS, которое в таких случаях снова "опускало нос". Об этом Boeing не сообщил покупателям и их пилотам и не обучил их должным образом", - считает Гиемулла, добавив, что данное решение и привело к катастрофе самолета в Индонезии, когда пилоты "более 20 раз" пытались выровнять самолет, но "проиграли эту битву".

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"В утверждении Трампа есть доля правды, что сложный и "слишком умный" самолет не может контролироваться. Но сложность сама по себе не является проблемой. Сложность требует тщательного подхода и необходимых ресурсов. Поскольку люди в течение достаточно длительного времени могли разрабатывать и эксплуатировать очень сложные самолеты, принципиально важна эффективность всех партнеров, будь то производители самолетов, органы регистрации или авиакомпании", - считает доктор наук, профессор авиадинамики, авиамеханики и авиастроения в технической высшей школе в Ингольштадте Эроль Эзгер.

По информации эксперта, "большая проблема - это ухудшающиеся условия, в которых людям приходится работать", а именно, "нехватка необходимых ресурсов, таких как персонал и время, ради снижения затрат и максимизации прибыли". Комплекс указанных проблем может привести к тому, что "источниками ошибок могут стать как производитель, так и регулирующие органы, и авиакомпания", так как "эти три элемента цепочки, которые находятся под давлением в рамках ориентированного на прибыль мышления", считает Эзгер.

"Если вы серьезно говорите о безопасности, вы должны усилить эти элементы цепочки. Другими словами, работники производителя, правительственных учреждений и авиакомпаний должны быть более независимыми от времени и затрат, чтобы иметь возможность справляться с вещами с необходимой тщательностью, чтобы наконец обеспечить безопасность самолета. Искусственное ограничение сложности не может быть решением, если время и затраты все еще находятся на переднем плане", - заявил эксперт.

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© Foto / Ethiopian Airlines Трое россиян погибли в результате крушения Boeing-737 в Эфиопии

Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air со 189 людьми на борту.

Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.

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Президент США Дональд Трамп на фоне катастрофы самолета Boeing в Эфиопии посетовал на то, что современные лайнеры становятся слишком технически сложными для пилотов, в то время как "старое и простое" зачастую работает лучше.