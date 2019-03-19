Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

Марлен Хуциев - получивший мировое признание классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многочисленных международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме завоевал "Золотую пластину". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" удостоился премии Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).
Первая встреча представителей российской делегации, возглавляемой руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Владимиром Уйба, помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным с министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия состоялась в понедельник 18 марта.