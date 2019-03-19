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Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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В Боткинской больнице на 94-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев.

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Старейший российский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в Боткинской больнице, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

"Марлена Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице", - сказал представитель Союза кинематографистов России.

П/к президента Гильдии кинорежиссеров России Марлена Хуциева
© Sputnik / Александр Кряжев
Биография Марлена Хуциева
Марлен Хуциев - получивший мировое признание классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многочисленных международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме завоевал "Золотую пластину". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" удостоился премии Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

IХ Съезд Союза кинематографистов России
© Sputnik / Илья Питалев
IХ Съезд Союза кинематографистов России
Теги:
Марлен Хуциев


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