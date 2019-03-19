Москалькова выразила озабоченность условиями содержания Вышинского

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Россия Татьяна Москалькова обратилась с просьбой к омбудсмену Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой о содействии обеспечению надлежащих условий содержания в СИЗО руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского омбудсмена.

"Кирилл Вышинский содержится в 343 камере Лукьяновского СИЗО в Киеве, где нет электричества и искусственного освещения. Также отсутствует матрас и другие постельные принадлежности, за исключением простыни. Такая ситуация пагубно отражается на здоровье подозреваемого", - говорится в обращении российского омбудсмена.

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"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать содействие в обеспечении условий содержания под стражей К.В.Вышинского в соответствии с общепризнанными международными стандартами для лиц, находящихся в местах принудительного содержания", - сказано в обращении.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.