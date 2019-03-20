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ООН назвала самые счастливые страны мира

© Foto/ Tapio Haaja
В мире
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В тройке лидеров рейтинга World Happiness Report Финляндия, Дания и Норвегия.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Согласно Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report), который ежегодно публикуется ООН, страной, где живут самые счастливые люди, названа Финляндия. Она лидирует в рейтинге уже второй год подряд, сообщает РИА Новости.

Также в десятку самых счастливых стран попали Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Россия потеряла за год девять пунктов и с 59 места переместилась на 68 строчку.

Самыми несчастливыми странами названы Южный Судан, Центральноафриканская республика, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави.

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В докладе World Happiness Report оцениваются 156 стран мира и учитываются такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода граждан, отношение к коррупции.

Теги:
Норвегия, Дания, Финляндия, страны, ООН


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