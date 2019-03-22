Способ чтения sms на ощупь разработан учеными из России

Изобретение "Тактильная рука" поможет людям, лишенным зрения, оперативно получать sms и письма в электронной почте, пользоваться мобильными приложениями для навигации в городе, что позволит им жить более активной и полной жизнью.

CУХУМ, 22 мар - Sputnik. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета в сотрудничестве со специалистами компании "Группа Систематика" сконструировали компактный гаджет "Тактильная рука", который позволяет людям с ограниченными возможностями читать текстовые и голосовые sms из смартфона, используя тактильные ощущения, передает РИА Новости.

В сообщении пресс-службы Вуза сказано, что устройство с помощью специально разработанного мобильного приложения преобразовывает текстовое сообщение из смартфона в ощущаемые пользователем на руке механические воздействия.

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Информация передается с помощью включения на короткое время в определенной последовательности нескольких вибромоторов, умещающихся в манжет, надеваемый чуть выше кисти руки. Кодирование сообщения происходит на основе символов Брайля (шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми).

Более того, передача sms тактильным способом помогает слепым людям сберечь слух, который у них страдает от перегрузки, и позволяет читать sms в шумных помещениях или на улице.

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В настоящее время выпущена партия устройств для проведения совместно с рядом благотворительных организаций испытаний "Тактильной руки" в фокус-группах. Задачей следующего этапа станет доработка устройства и мобильного приложения, а также совершенствование устройства функциями ввода информации, чтобы пользователи могли отвечать на получаемые сообщения, отправлять sms, набирать "тревожный" номер телефона в случае непредвиденных обстоятельств. Запланированы также работы по созданию версии мобильного приложения для iOS.