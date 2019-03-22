Сбои в работе Instagram наблюдаются в ряде стран

Проблемы были замечены у жителей России, США, Японии, Австралии и Сингапура и Малайзии.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Сайт Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах рассказал о том, что пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран обнаружили сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Наталья Селиверстова Instagram будет удалять "накрученные" лайки и комментарии

По информации Downdetector, сбои начались в районе часа ночи 22 марта. Более половины пользователей Instagram обнаружили проблемы в работе новостной ленты, 26% пожаловались на проблемы с авторизацией, а жалобы 18% связаны с веб-сайтом социальной сети.

В Instagram появились новые функции для слабовидящих>>

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.