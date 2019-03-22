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Телефоны с логотипами приложения Instagram. Архивное фото

Сбои в работе Instagram наблюдаются в ряде стран

© Depositphotos / IgorTishenko
В мире
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Проблемы были замечены у жителей России, США, Японии, Австралии и Сингапура и Малайзии.

СУХУМ, 22 мар — Sputnik. Сайт Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения в популярных интернет-ресурсах рассказал о том, что пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран обнаружили сбои в работе сервиса, сообщает РИА Новости.

Иконка социальной сети Instagram на экране ноутб
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По информации Downdetector, сбои начались в районе часа ночи 22 марта. Более половины пользователей Instagram обнаружили проблемы в работе новостной ленты, 26% пожаловались на проблемы с авторизацией, а жалобы 18% связаны с веб-сайтом социальной сети.

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Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

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Теги:
Instagram, Inc.


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