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Эмилия Кларк из "Игры престолов" перенесла инсульт

© AP Photo. Invision/Charles Syke
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Актриса перенесла две операции на мозге, между которыми, как не удивительно, продолжала съемки.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Актриса Эмилия Кларк, ставшая популярной благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 2011 году, во время съемок второго сезона шоу, актрисе было всего 24 года. Эмилия собиралась на тренировку в спортзал, чтобы снять стресс, но неожиданно в раздевалке почувствовала головокружение и сильную боль, из-за чего чуть не потеряла сознание.

"Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. На каком-то уровне я понимала, что происходящее связано с повреждением мозга", - отметила Кларк в интервью The New Yorker.

Медики диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние – тяжелую форму инсульта, при которой погибают более трети пациентов. По словам Кларк, она смогла полностью восстановиться после болезни.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Теги:
"Игра престолов"


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