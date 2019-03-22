Семерке капут: Microsoft прекратит поддержку Windows 2009 года

Операционная система Windows 7 прекратит обновляться с 14 января 2020 года.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Компании Microsoft объявила о прекращении технической поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года, пишет ПРАЙМ.

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Корпорация планирует сосредоточить свои инвестиции на поддержке новых технологий.

"Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года. Когда этот десятилетний период закончится, Microsoft прекратит поддержку Windows 7", — говорится в блоге корпорации.

Microsoft рекомендует перейти на ОС Windows 10 до 14 января 2020 года.

По данным аналитической компании Net Applications, сейчас ОС Windows 7 установлена на 40% стационарных персональных компьютеров по всему миру.

Microsoft Corp. основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе операционной системы Windows.