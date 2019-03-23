Cпецпрокурор Мюллер завершил расследование дела о "российском вмешательстве"

Ранее палата представителей конгресса США приняла рекомендательную резолюцию о необходимости публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера после окончания расследования дела о "вмешательстве России" в американские выборы.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и направил итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Отчет Мюллера закончен и передан генпрокурору Барру. Остается на его усмотрение, насколько делать итоги этого расследования достоянием общественности", - проинформировал телеканал.

Спецпрокурор Роберт Мюллер передал генпрокурору результаты "российского расследования". Теперь генпрокурору предстоит изучить доклад и решить, будет ли он опубликован. Это решение будет приниматься на основании внутренних правил министерства.

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Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что он не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".

"Я не против. Я заявил палате представителей, что если вы хотите, пусть общественность увидит его", - сказал Трамп журналистам.

Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер в соответствующем заявлении призвали полностью опубликовать итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

"Теперь, когда спецпрокурор Мюллер представил свой доклад генеральному прокурору (Уильяму) Барру, следует опубликовать полный доклад и представить конгрессу легшие в его основу документы и свидетельства", - сказано в заявлении.

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Они также призвали не передавать в Белый дом предварительные итоги этого расследования.

По убеждению Пелоси и Шумера, генеральный прокурор не должен давать Трампу, его адвокатам и сотрудникам предварительного отчета о выводах Мюллера, и "Белому дому не должно быть позволено вмешиваться в принятие решения о том, какие из этих выводов или доказательств обнародуют".

Утвержденная ранее палатой представителей конгресса США резолюция носит рекомендательный характер и не имеет силы закона. По правилам Мюллер не обязан предавать отчет гласности, даже законодатели могут рассчитывать только на короткое обобщение, а не на полный текст.

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В принятом единогласно документе говорится, что общественность должна получить возможность ознакомиться с докладом Мюллера в том виде, в каком он представит его генпрокурору США за исключением информации, которая не может быть предана огласке по американским законам, тогда как члены конгресса должны в соответствии с резолюцией получить полный текст документа.

Мюллер проводит расследование о возможном "сговоре Трампа с Россией", а также о возможном "препятствованию правосудию" со стороны американского президента. Кроме того, ведется расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы в 2016 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их голословными и бездоказательными.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что дело о "российском вмешательстве" в американские выборы - внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.