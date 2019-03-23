Ученые сообщили о приближении магнитной бури

Ученые отмечают, что вероятность магнитной бури составляет 40 процентов, магнитного шторма - 20 процентов.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института Российской академии наук сообщили о том, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40% вечером в субботу, передает РИА Новости.

Согласно информации лаборатории рентгеновской астрономии, после 18:00 23 марта магнитосфера Земли будет возбуждена, а к утру 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 - слабая буря.

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По прогнозу ученых, возбуждение магнитосферы планеты продлится до конца марта, а 27 и 28 числа прогнозируются магнитные бури.