14:11 23 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR72.59
Поиск
Вспышка на Солнце

Ученые сообщили о приближении магнитной бури

© NASA / GSFC/SDO
В мире
Получить короткую ссылку
126 0 0

Ученые отмечают, что вероятность магнитной бури составляет 40 процентов, магнитного шторма - 20 процентов.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института Российской академии наук сообщили о том, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40% вечером в субботу, передает РИА Новости.

Согласно информации лаборатории рентгеновской астрономии, после 18:00 23 марта магнитосфера Земли будет возбуждена, а к утру 24 марта произойдет магнитная буря класса G1 - слабая буря.

Ученые рассказали о росте солнечной активности>>

По прогнозу ученых, возбуждение магнитосферы планеты продлится до конца марта, а 27 и 28 числа прогнозируются магнитные бури.

По теме

Астрономы предсказали скорое резкое снижение активности Солнца‍
СМИ: американские астрономы скрывают страшную тайну о Солнце
Рекордно близко: космический зонд НАСА приблизился к Солнцу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: Эрдоган против динозавра и "Мисс Россия"
Малыш носорога принимает свою первую грязевую ванну
Дети любят грязь: а малыши носорогов особенно
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia