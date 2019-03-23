Случаи переименования мировых столиц в XX-XXI веках

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Название столиц часто меняют по политическим или национальным соображениям, например, когда исчезают следы колоний или когда хотят выразить силу идеологии правительства. Название столицы могут изменить, чтобы почтить память, особенно, в знак уважения к влиятельному человеку или важному событию в истории страны. РИА Новости составило подборку самых известных случаев переименования мировых столиц в XX-XXI веках.

Астана (Казахстан)

Город возник на месте Акмолинской крепости, возведенной русской армией в 1830 году. С 1832 года – станица Акмолинская, с 1863 года – город Акмолинск. В 1961-1992 годах назывался Целиноград, с 1992 года – Акмола, с 1998 – Астана. С декабря 1997 года – столица Казахстана.

20 марта 2019 года стало известно, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева.

© Sputnik / Сергей Гунеев Монумент "Астана–Байтерек"

Анкара (Турция)

Город основан, согласно исторической традиции, фригийцами в VII веке до нашей эры. Был под властью древнеперсидских сатрапов (VI-IV века до нашей эры). В 334-333 годах до нашей эры был завоеван Александром Македонским. С 189 по 25 год до нашей эры был центром государства кельтов-галатов, называвших его Анкира, затем на протяжении четырех веков входил во владения Римской империи, в 395-1073 годах – Византии.

Попав в 1073 году под власть тюркских завоевателей, стал известен как Энгюрю (персидский "изюм"). В 1101 году крестоносцы вернули город под власть византийских императоров, затем им снова овладели тюркские правители. С 1354 года – в составе Османской империи. После перенесения в 1923 году в город столицы Турции официально была закреплено современное название Анкара.

© Sputnik / Антон Денисов Вид на город Анкара

Ашхабад (Туркмения)

Город был основан в 1881 году как укрепление, названное по близлежащему селению Асхабад ("любимый город"). В 1919 году был переименован в Полторацк в память о председателе Совета народного хозяйства Туркестанской Республики Павле Полторацком (1888-1918). С образованием в 1924 году Туркменской ССР город стал ее столицей, а в 1927 году ему было возвращено исконное национальное название, но уже в форме Ашхабад. В 1992 году в Туркмении изменена русская передача названия и теперь там вместо Ашхабад принято Ашгабат. В России сохраняется традиционная форма Ашхабад.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Города мира. Ашхабад

Банжул (Гамбия)

Город был основан в 1816 году англичанами в качестве морского порта и опорного пункта для пресечения работорговли под названием Батерст (по имени основателя, английского графа Батерста). В 1889 году Батерст стал столицей английской колонии и протектората Гамбия. В 1965 году страна получила независимость, а в 1973 году ее столица была переименована в Банжул.

Бишкек (Киргизия)

Город основан в 1878 году как селение на месте бывшей кокандской крепости Пишпек. В 1926 году название было заменено на Фрунзе по фамилии советского военного деятеля Михаила Фрунзе (1885-1925) и стал столицей Киргизской Автономной ССР, в 1936 году – Киргизской ССР. После получения Киргизией независимости встал вопрос о переименовании столицы. В 1991 году городу было возвращено прежнее название в измененной форме, он получил название Бишкек.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Аллея молодежи и панорамный вид на город Бишкек.

Бужумбура (Бурунди)

Город основан в 1897 году как Усумбура. В 1871 году он был впервые обнаружен европейцами. На его месте был построен важнейший военный лагерь немецких владений в Восточной Африке. С 1922 года город был административным центром подмандатной, а в 1946-1962 годах – подопечной бельгийской территории Руанда-Урунди. В 1962 году город сменил название на Бужумбура и стал столицей независимого государства Бурунди.

© Sputnik / Мамлеев Кафедральный собор в столице Республики Бурунди.

Вильнюс (Литва)

Город основан в X веке на реке Вилия. До 1918 года назывался Вильня. Название было образовано из гидронима Вилия, появившегося от славянского слова "велья" – "большая". С 1795 года находился в составе России, после провозглашения независимости Литвы в 1918 году город был официально провозглашен столицей государства, в 1920-1939 годах был в составе Польши.

С 1920 по 1939 год носил название Вильно.

В 1939 году город вошел вместе с Западной Белоруссией в состав СССР, был передан Литве и переименован в Вильнюс.

© Sputnik / Надежда Кульбине Города мира. Вильнюс

Джакарта (Индонезия)

Город основан в 1527 году, когда войска султаната Демак одержали победу над португальским флотом и, захватив поселение Сунда-Келапа, назвали его Джаякерта, что в переводе с индонезийского означает "город благополучной победы". В 1619 году он был разрушен голландцами, которые построили на его месте крепость Батавия. Вокруг нее в 1621 году вырос город, получивший то же название. В 1942 году Батавия была переименована в Джакарту, с 1945 года – столица Индонезии.

Душанбе (Таджикистан)

Город образован в 1925 году из кишлака Дюшамбе, который в прошлом назывался Дюшамбе-Бозор ("базар по понедельникам") и находился на реке Дюшамбинке. В 1929 году он стал столицей Таджикской СССР и был переименован в Сталинабад ("город Сталина"). В 1961 году было возвращено его прежнее название, но в видоизмененной форме. Город был назван Душанбе. С 1991 года – столица Таджикистана.

© Sputnik Искандар Аминов Рынок "Мехргон" в Душанбе.

Ереван (Армения)

Ереван был впервые упомянут в клинописных текстах VIII века до нашей эры как урартская крепость Эребуни.

После присоединения Восточной Армении к России в 1828 году носил официальное название Эривань. В 1936 году было принято более близкое к современному местному произношению название Ереван.

28 мая 1918 года город был провозглашен столицей Первой Республики Армении. С 1920 года – столица Армянской ССР, с 1991 года – столица Армении.

© Sputnik / Александр Мельников Панорама города Ереван.

Киншаса (Демократическая Республика Конго)

Город основан 1881 году английским первооткрывателем Генри Нортоном Стэнли как военный пост в честь короля Бельгии Леопольда II. С 1926 года город был административным центром колонии Бельгийское Конго; с 1960 года – столица независимого государства. В 1966 году в процессе африканизации Леопольдвиль был переименован в Киншаса по названию деревни племени батеке, которая была расположена ранее на месте города.

Малабо (Экваториальная Гвинея)

Город основан в 1827 году английским капитаном Оуэном и был назван Порт-Кларенс или Кларенс-Таун. В 1843-1968 годах являлся административным центром испанской Гвинеи и носил название Санта- Исабель. С 1968 года – столица независимого государства Экваториальная Гвинея. В 1973 году город был переименован в Малабо по имени вождя племени буби Малабо, выступавшего против испанских колонизаторов.

© Sputnik / Сергей Черных Демократическая Республика Конго, Киншаса

Осло (Норвегия)

Город основан в 1048 году и носил название Осло, что означало "устье реки Ло", данное по его расположению. В 1624 году был переименован Христианию в честь короля Христиана IV, сохранив название Осло лишь для южной части столицы. В 1814 году был объявлен столицей Норвегии. В 1925 году название Осло было вновь распространено на весь город.

© Sputnik / Ирина Нехорошкина Посетители в парке скульптур Вигеланда в Осло.

Пекин (Китай)

Первые упоминания о населенном пункте на месте современного Пекина относятся ко II тысячелетию до нашей эры. За время своего существования неоднократно становился столицей различных государственных образований, возникавших на Севере Китая.

© Sputnik / Ольга Головко Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан

В I тысячелетии до нашей эры здесь возник город Цзи – столица китайского царства Янь. В IV веке он был переименован в Ючжоу (по названию округа). С 938 года, после завоевания Северного Китая киданями, стал Южной столицей (Наньцзин) киданьского государствава Ляо. В XII веке – Чжунду ("средняя столица"), столица чжурчжэньского государства Цзинь. В XIII-XIV веках столица империи Юань Даду – "главная столица". После освобождения от власти монголов в 1368 году получил название Бэйпин – "умиротворенный север". В 1421 году в него из Нанкина была перенесена столица империи Мин, и с этого времени город получил название Бэйцзин – "северная столица". В 1927-1949 годах, когда столицей был Нанкин, городу вернули средневековое название Бэйпин.

В сентябре 1949 город вновь был переименован в Бэйцзин, а 1 октября 1949 года объявлен столицей Китайской Народной Республики (КНР). В русском употреблении закрепилась форма Пекин из принятого в европейских странах написания Peking, основанного на южнокитайском произношении этого названия.

© Sputnik / Мария Плотникова Города мира. Пекин

Таллин (Эстония)

В письменных источниках впервые упоминается в 1154 году. Вплоть до XVIII века город носил название Колывань, которое связывают с именем героя эстонского народного эпоса "Калевипоэг". В XIII-XIV веках город находился под властью Дании, Ливонского ордена, Швеции и назывался Ревель – от названия северной прибрежной части Эстонии Рявала. Это же название сохранилось и после Северной войны 1700-1721 годов, когда город вошел в состав России, и до 1917 года употреблялось в качестве официального. С 1918 года город стал называться Таллин – "датский город".

В декабре 1988 года на сессии Верховного Совета Эстонской ССР была принята поправка к русскому тексту Конституции ЭССР, согласно которой с 1 января 1989 года название города в русском тексте стало писаться с двумя "н" – Таллинн. Такое изменение объяснялось стремлением привести русское написание в соответствие с эстонским.

В России распоряжением администрации президента РФ от 17 августа 1995 года "О написании названий государств-бывших республик СССР и их столиц" было установлено написание названия города – Таллин.

© Sputnik / Владимир Песня Города мира. Таллин

Улан-Батор (Монголия)

Город был основан в 1639 году как кочующая (с 1778 года – оседлая) резиденция главы ламаистской церкви в Монголии под названием Оргоо ("дворец", "ставка"; отсюда русское название "Урга"). С 1706 года стал называться Их-хурээ (Великий монастырь). В 1911-1924 годах носил название Нийслэл-хурээ (Столичный монастырь). В 1924 году был переименован в Улан-Батор в честь Сухэ-Батора, одного из руководителей Монгольской национально-демократической революции (1921).

Город с 1921 года был столицей Монгольской Народной республики, с 1990 года – столица Монголии.

© Sputnik / Мария Плотникова Города мира. Улан-Батор

Хараре (Зимбабве)

Город основан в 1890 году как укрепление Форт-Солсбери, названное в честь британского премьер-министра лорда Солсбери (1830-1903), позже – Солсбери. С 1923 года столица британской колонии Южная Родезия, c 1935 года – город. В 1953–1963 годах – столица Федерации Родезии и Ньясаленда, с 1980 года – независимой Республики Зимбабве.

В 1982 году переименован в Хараре ("тот, кто никогда не спит") по имени вождя одного из африканских племен, который в 1890 году возглавлял борьбу зимбабвийского народа против англичан.

© Sputnik / Владимир Вяткин На улицах столицы Зимбабве города Хараре

Хельсинки (Финляндия)

Город основан королем Швеции Густавом I Вазой в 1550 году как торговый город Гелсингфорс (Helsingfors). С 1812 года столица Великого княжества Финляндского (в составе Российской империи). С декабря 1917 года столица независимой Финляндии, официально закреплено финское название Хельсинки.

© Sputnik / Михаил Фомичев Города мира. Хельсинки

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.