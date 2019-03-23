Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт

СУХУМ, 23 мар — Sputnik. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро во время передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале заявила, что чувствует себя русской, передает РИА Новости.
Когда речь зашла о том, что Орейро часто посещает Россию, певица подчеркнула, что чувствует себя не просто русской, но и даже "более русской, чем Жерар Депардье", который стал граждаином и получил прописку в Саранске несколько лет назад.
"Мне только остается, чтобы Путин мне выдал паспорт", — сказала со смехом певица.
Всемирную известность Орейро получила после выхода сериала "Дикий ангел", в котором играла главную роль. Она продолжает сниматься в кино и выпускать музыкальные альбомы.
В России Наталия Орейро была 15 раз и даже записала официальную песню для Чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году.