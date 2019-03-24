13:38 24 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR72.59
Поиск
Визит президента РФ В. Путина в Турцию

Мадуро заявил, что Гуаидо готовил план его убийства

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (70)
7910

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего политического оппонента Хуана Гуаидо в подготовке плана его убийства и сговоре с Вашингтоном.

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что "дьявольская марионетка", имея в виду лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, готовит план его убийства совместно с США.

"Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает", - заявил Мадуро в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Спикер Парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо президентом Венесуэлы. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (70)

По теме

За нефть придется платить гробами: что мешает вторжению США в Венесуэлу
МИД России: блэкаут в Венесуэле был атакой из-за рубежа
Россия предостерегла США от военного вторжения в Венесуэлу
Теги:
США, Вашингтон, Николас Мадуро, Венесуэла


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ресторан Under, наполовину погруженный в воды Северной Атлантики
Это не аквариум: открылся самый большой в Европе подводный ресторан
Пес-горнолыжник: как Бен стал знаменитостью на курорте в Австрии
Пес-горнолыжник: как Бен стал знаменитостью на курорте в Австрии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia