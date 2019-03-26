Европейские страны призвали к запрету "роботов-убийц"

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ирландия, Бельгия и Люксембург собираются совместно предложить идею разработки международного режима контроля за автономными роботизированными боевыми системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийское внешнеполитическое ведомство.

Международные консультации по этой теме проходят в Женеве 25-29 марта.

"Для достижения прогресса в многосторонних обсуждениях Бельгия вместе с Люксембургом и Ирландией предложат конкретные пути международного определения и регулирования автономных боевых систем. Один из них заключается в том, чтобы определить, какие автономные системы вооружений должны быть запрещены на международном уровне", - сказано в сообщении.

Предложение заключается в том, чтобы ввести международные ограничения против "автономных вооружений, способных убивать без какого-либо вмешательства человека".

© Sputnik / Александр Овчаров Российский робот прошел подготовку в космонавты

Бельгийский МИД уверен, что подобные системы "создают реальную гуманитарную и этическую проблему".

"Первой сложной, но необходимой задачей является, в частности, выработка международного определения того, что представляет собой система автономного летального оружия. Бельгия надеется, что в долгосрочной перспективе удастся согласовать эффективный международный подход при достаточно широкой поддержке, чтобы добиться реальных результатов", - подчеркнули в ведомстве.

Трансформеры: на выставке в Таллинне представили роботов будущего>>

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил о необходимости развивать новую архитектуру контроля над вооружениями, которая включала бы в себя "не только ядерное оружие, но и современные автономные боевые системы, которые убивают полностью без контроля человека, как, например, роботы-убийцы".