Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA 2019 открылась в 15-й раз во вторник на острове Лангкави в Малайзии и продлится до 30 марта.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.

Премьер Малайзии с особой внимательностью изучил всю экспозицию авиастроительной корпорации, во время осмотра Слюсарь делал пояснения по всем представленным экспонатам.

"Мы, конечно, предлагаем все те новые продукты, связанные с модернизацией текущих самолетов, наши новые самолеты. Мы показывали господину Матахиру Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию есть перспективы, ну и, конечно, наша главная новинка - это самолет пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает", - подчеркнул Слюсарь.

В Международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA 2019 принимают участие более 500 компаний из более 30 стран.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он идеально подходит для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, а сочетание высокой маневренности и возможности выполнения сверхзвукового полета с современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью дают серьезные преимущества над самолетами противника.

Крылатая душа России

Необычайно малая эффективная отражающая поверхность Су-57 позволяет ему оставаться практически невидимым для радиолокационных станций, в конструкции композиционные материалы составляют 70% поверхности и 25% веса самолета.

Превосходство Су-57 обеспечивают основная радиолокационная станция , уникальные оптико-электронная система обнаружения целей и система постановки электронных помех – "умная обшивка". Российский истребитель способен обнаруживать воздушные и наземные цели на дальности до 400 километров, сопровождать до 62 объектов.

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Самолет в 2018 году успешно прошел испытания с двигателями "второго этапа, позволяющими развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Боевой радиус – 5500 километров.

© Sputnik / Алексей Филиппов National Interest сопоставил российский Су-57 и американский F-35

Су-57 имеет выдающееся соотношение боевой нагрузки и собственной массы, по этому показателю аналогов пятого поколения ему не существует. Способен нести 14 типов вооружений, причем весь арсенал – 10 тонн - располагается в двух внутренних отсеках, а не на внешней подвеске (для снижения отражающей поверхности).

Истребитель и его ракетное вооружение проверены в боевых условиях в Сирии и обещают абсолютное превосходство в воздухе. В гипотетическом поединке Су-57 способен раньше обнаружить и уничтожить как F-22, так и F-35.