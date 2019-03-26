"Мебель летала от стены к стене": что случилось с лайнером Viking Sky

Несколько дней весь мир следил за спасением пассажиров круизного лайнера Viking Sky, в сильный шторм потерявшего ход у берегов Норвегии.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Рассказ одного из россиян — членов экипажа Амана Мулдашева, все еще находящегося на борту судна, оценка хода спасательной операции, а также правила выживания в подобных ситуациях — в материале РИА Новости.

Огромные волны

© REUTERS / Frank Einar Vatne/NTB Scanpix Круизный лайнер Viking Sky дрейфует у западного побережья Норвегии. 23 марта 2019

"Волны были десятиметровые, корабль качало так, что мебель летала от стены к стене, — говорит РИА Новости член экипажа Viking Sky Аман Мулдашев. — Осложняло ситуацию то, что большинство пассажиров — пожилого возраста, они не всегда могли быстро отбежать от движущихся на них предметов. Это и могло стать причиной травм у 27 человек".

По словам Амана, вечером 25 марта (на момент беседы) члены экипажа остаются на борту и ждут дальнейших указаний.

Круизный лайнер Viking Sky в субботу днем потерял ход у берегов Норвегии во время сильнейшего шторма. Во второй половине дня спасатели приступили к эвакуации: вертолетами забрали 463-х из почти 1 400 пассажиров. В воскресенье судно отбуксировали в норвежский порт Молде.

Пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимур Чеканов сообщил РИА Новости со ссылкой на российских членов команды, что все пассажиры покинули судно, корабль пришвартован. "Экипаж находится в безопасности, помощь не требуется", — уточнил представитель ведомства.

Все прошло четко

© REUTERS / Odd Roar Lange/NTB Scanpix Пассажиры, спасенные с круизного судна Viking Sky после отказа двигателя, в Хустадвике, Норвегия. 23 марта 2019

Как рассказывал в ходе эвакуации Аман Мулдашев, паники не было. Он добавил, что "пассажиры ожидают внутри, потому что на улице сильный шторм. Так как сильная качка, не можем спустить шлюпки спасательные".

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин пояснил: в такой сильный шторм невозможно не только спустить на воду спасательные шлюпки и плоты, но и посадить вертолет на палубу, даже столь большую, как у Viking Sky.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) 23 марта 2019 г.

"Поэтому эвакуировали вертолетами, но с использованием так называемой внешней подвески — специальных кресел с подъемным механизмом, — комментирует Сергей. — Большим плюсом в этом случае оказалась близость берега, где быстро организовали приемный пункт для пострадавших. Я внимательно следил за ходом операции и оцениваю ее как достойную, спасатели сработали очень четко".

Как подчеркивали норвежские СМИ, несмотря на сильный шторм, ситуация развивалась по оптимистичному сценарию: лайнер в какой-то момент находился всего в 100 метрах от мели и в 900 метрах от берега, прежде чем его удалось поставить на якорь и зафиксировать.

Причины выясняются

© AP Photo. Michal Stewart Пассажиры на борту судна Viking Sky, дрейфующего у побережья Норвегии, ожидают эвакуации. 23 марта 2019

"Круизные суда — один из самых безопасных видов транспорта. Инциденты случаются очень редко, — говорит Светлана Пославская, руководитель отдела российской круизной компании, работающей с Viking Cruises (ей принадлежит лайнер Viking Sky). — В том, что произошло с лайнером, виновата стихия".

Светлана также подчеркнула, что у компании "хорошая репутация и хорошие корабли".

"Вопрос, почему остановились двигатели, принадлежит сфере технической эксплуатации судна, — продолжает Сергей Щетинин. — Сейчас очень сложно что-либо утверждать".

Пассажиры-европейцы

© REUTERS / Svein Ove Ekornesvag/NTB Scanpix Пассажиров выгружают из спасательного вертолета после эвакуации с круизного лайнера Viking Sky в Хустадвике, Норвегия. 24 марта 2019

Пассажиров выгружают из спасательного вертолета после эвакуации с круизного лайнера Viking Sky в Хустадвике, Норвегия. 24 марта 2019

По словам Светланы Пославской, круизы Viking Cruises у российских туристов не особо востребованы. "Компания никогда не делала ставку на Россию, ей вполне хватает европейской публики", — отмечает эксперт.

По данным СМИ, на борту лайнера было 600 граждан США и много британцев. Вопрос о возможных компенсациях пассажирам пока не поднимали — слишком мало времени прошло. Но, как указывают специалисты, в таких случаях круизные компании часто не ограничиваются возвращением части денег за неоказанные услуги.

Как правило, клиентам делают какое-то заманчивое предложение на круизы в будущем, поясняет Надежда Ефремова, руководитель правовой службы АТОР. "Например, дают возможность в течение ближайших нескольких лет оправиться в морское путешествие бесплатно, — уточняет она. — Правда, не все пассажиры готовы повторить такой опыт".

Правила безопасности

© AFP 2019 / Svein Ove Ekornesvaag/ NTB scanpix Круизный лайнер Viking Sky, столкнувшийся с проблемами в штормовых морях у берегов Норвегии, 24 марта 2019 года самостоятельно прибывает в порт Молде

"При эвакуации самое главное правило — не паниковать и не заниматься самодеятельностью", — говорит спасатель Сергей Щетинин. Выполняйте все указания членов экипажа и не забудьте прочитать инструкцию, которую выдают всем пассажирам при посадке, подчеркивает он.

"В любом ЧП на лайнере страдают те, кто не слушает инструкции или не следует технике безопасности, — подтверждает Виктория Голубович, член экипажа одного из морских круизных лайнеров. — Например, пассажиры часто приходят на обязательный тренинг эвакуации пьяными, кто-то вообще остается спать в каюте".

На этом тренинге пассажирам показывают, на каком именно месте они должны находиться во время эвакуации. "Очень важно, чтобы каждый занял свое место, в противном случае одни шлюпки и лодки окажутся переполненными, а другие — полупустыми", — объясняет она.

Беспечные пассажиры ставят под угрозу не только себя, но и окружающих. "Люди почему-то думают до последнего, что они в безусловной безопасности, не хотят ни во что вникать, — добавляет Виктория. — А потом получается как с одним подвыпившим пассажиром из Америки, который кричал: "Вы должны сейчас же спасти нас, иначе я больше не вернусь в ваш круиз!"