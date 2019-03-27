Автоконцерн Ford отказался от производства легковых автомобилей в России

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Алабуге, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Ford Sollers.

"Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства пассажирских автомобилей к концу июня 2019 года последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга". Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций", - говорится в сообщении.

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Компания Ford Sollers также отметила, что совместно с партнерами продолжит переговоры о дальнейших действиях, необходимых для проведения реструктуризации бизнеса.

Контроль в российском СП Ford делегирует своему партнеру Sollers, который намерен выпускать в России легкие коммерческие автомобили Ford Transit на площадке в Елабуге, сказано в сообщении СП Ford Sollers.

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"В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО "Соллерс" остаются партнерами, при этом Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия", - подчеривается в заявлении компании.

"Мы находимся на пороге нового этапа в долгосрочном партнерстве с Ford в России. Мы уверены, что решение сконцентрировать бизнес на сегменте легкого коммерческого транспорта позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста", - прокомментировал ситуацию гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

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О намерении Ford реструктуризировать активы в России СМИ сообщали и ранее. Подчеркивалось, что продажи компании за первые два месяца этого года упали на 45 процентов — до 4,17 тысяч штук. Американский концерн собирается уже летом сократить присутствие в России, оставив только долю в заводе в Елабуге.

Сейчас у Ford Sollers три завода: один в Ленинградской области, во Всеволожске, где выпускают Ford Focus и Mondeo, и два в Татарстане — в Елабуге и в Набережных Челнах (там собирают Ford Fiesta и EcoSport). Суммарная мощность этих площадок составляет около 350 тысяч машин в год.