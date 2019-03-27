Москалькова проинформировала руководство Совета Европы о деле Вышинского

СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время переговоров с руководством Совета Европы в Страсбурге заострила внимание на том, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, против которого выдвинуты абсурдные обвинения, продолжает находиться под арестом, сообщает РИА Новости.

"Я обратила их внимание на ситуацию, связанную с продлением срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, расширением обвинения в его деле", - сказала Москалькова.

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Дело Вышинского

"Необходимо провести экспертизы в отношении творчества его компании. Надо сказать, что он… никаких статей не печатал. Его обвиняют в измене родине и разжигании национальной вражды и так далее, что, конечно, выглядит абсолютно абсурдным", - отметила омбудсмен.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.