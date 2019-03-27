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Не загораживай: Путин подвинул сотрудника службы безопасности

© Foto / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин провел встречу со спортсменами, которые представляли нашу страну на зимней универсиаде в Красноярске.

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. В Сети опубликовано видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады подвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами, передает РИА Новости.

"Подвинься – такой здоровый, здоровей спортсменов", – сказал президент сотруднику.

Сотрудник службы безопасности после этого сразу сделал несколько шагов назад.

Путин поздравил спортсменов с результатами и пожелал в будущем добиться успехов уже на Олимпийских играх.

Лидер России приехал в гости к спортсменам в Олимпийский центр синхронного плавания, расположенный на территории спортивно-развлекательного квартала "Парк Легенд" в Москве.

Теги:
Владимир Путин


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