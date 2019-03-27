Не загораживай: Путин подвинул сотрудника службы безопасности

СУХУМ, 27 мар — Sputnik. В Сети опубликовано видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады подвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами, передает РИА Новости.
«Подвинься - такой здоровый, здоровей спортсменов!»: Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.
"Подвинься – такой здоровый, здоровей спортсменов", – сказал президент сотруднику.
Сотрудник службы безопасности после этого сразу сделал несколько шагов назад.
Путин поздравил спортсменов с результатами и пожелал в будущем добиться успехов уже на Олимпийских играх.
Лидер России приехал в гости к спортсменам в Олимпийский центр синхронного плавания, расположенный на территории спортивно-развлекательного квартала "Парк Легенд" в Москве.