Новейший самолет Ил-112В совершил первый полет

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветское время, а работы по его созданию велись с 2014 года.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который должен заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ильюшина".

"30 марта с взлетно-посадочной полосы аэродрома авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) в воздух поднялся первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России", - сказано в сообщении.

Испытательный полет состоялся на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". Экипажем руководил Герой России Николай Куимов. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. За ходом полета наблюдали вице-премьер Юрий Борисов, руководители Минобороны и Минпромторга.

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Борисов охарактеризовал создание нового траспортника как важный этап формирования отечественного парка военно-транспортной авиации.

"Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских", — отметил вице-премьер.

По мнению Борисова, самолет строится полностью из отечественных комплектующих и будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе.

"Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. Ил-112В — это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских, – заявил вице-премьер, курирующий ОПК Юрий Борисов, – Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам".

Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь подчеркнул, что для военно-транспортной авиации необходимо более 100 таких самолетов и заполнить эту нишу планируется продукцией отечественного авиастроения.

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Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь после завершения первого полета сказал: "Сегодня хотелось бы поздравить коллектив воронежского авиазавода, конструкторов и инженеров ОКБ им. С. В. Ильюшина с первым полетом и важнейшим этапом создания нового самолета. Транспортная авиация – один из приоритетов корпорации. Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке – проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства "Ан". Здесь существует огромный отложенный спрос. Наша задача сейчас выполнить все обязательства перед главным заказчиком – Минобороны, успешно провести испытания и начать поставки самолета".

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Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году и 90 процентов — 2032-му.