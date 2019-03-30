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Турецкие ВВС нанесли массированный удар по позициям курдов в Ираке

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара никому не доверит контроль над буферными зонами в Сирии и Иране, так как от указанных территорий исходит серьезная угроза безопасности Турции.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. ВВС Турции нанесли массированный авиаудар по позициям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушной операции на севере Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение турецкого минобороны.

"В рамках операции Pençe ("Лапа") ВВС Турции утром 30 марта нанесли удар по штабам, укрытиям и бункерам террористической организации РПК по району Кандиль на севере Ирака, где находились главари террористов, готовившие атаки на приграничные части турецкой армии", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Максим Блинов
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После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате атак курдских повстанцев погибли около 1 тысячи турецких военных и полицейских, а также более 500 гражданских.

 

По информации министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности страны уничтожили более 10 тысяч членов РПК.

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На севере Ирака располагаются базы РПК, против которых Вооруженные силы Турции регулярно проводят воздушные и наземные операции.

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Теги:
Рабочая партия Курдистана, Ирак, Турция


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