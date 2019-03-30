Турецкие ВВС нанесли массированный удар по позициям курдов в Ираке

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. ВВС Турции нанесли массированный авиаудар по позициям запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе воздушной операции на севере Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение турецкого минобороны.
"В рамках операции Pençe ("Лапа") ВВС Турции утром 30 марта нанесли удар по штабам, укрытиям и бункерам террористической организации РПК по району Кандиль на севере Ирака, где находились главари террористов, готовившие атаки на приграничные части турецкой армии", - говорится в сообщении.
По информации министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности страны уничтожили более 10 тысяч членов РПК.
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На севере Ирака располагаются базы РПК, против которых Вооруженные силы Турции регулярно проводят воздушные и наземные операции.