Пожар охватил спорткомплекс "Олимпийский" в Москве

Накануне на сайте столичного стройкомплекса был опубликован проект реконструкции спорткомплекса "Олимпийский".

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Пожар начался в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Выезд такой есть. Олимпийский проспект дом 16, сооружение 1. Здание находится на реконструкции. Там наблюдается дым из окон", - сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало.

"Олимпийский" был возведен еще в 1980 году к московским Олимпийским играм. Объявленная ранее реконструкция обойдется его собственнику - компании "Киевская площадь" в порядка 400 миллионов рублей.

По завершении работ "Олимпийский" должен продолжить принимать концерты, только мероприятия будут проходить уже под крышей. Также было запланировано появление множества новых спортивных помещений, свидетельствуют материалы стройкомплекса.