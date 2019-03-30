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Пожар охватил спорткомплекс "Олимпийский" в Москве

© Sputnik / Илья Питалев
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Накануне на сайте столичного стройкомплекса был опубликован проект реконструкции спорткомплекса "Олимпийский".

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Пожар начался в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Выезд такой есть. Олимпийский проспект дом 16, сооружение 1. Здание находится на реконструкции. Там наблюдается дым из окон", - сказал собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало. 

"Олимпийский" был возведен еще в 1980 году к московским Олимпийским играм. Объявленная ранее реконструкция обойдется его собственнику - компании "Киевская площадь" в порядка 400 миллионов рублей.

По завершении работ "Олимпийский" должен продолжить принимать концерты, только мероприятия будут проходить уже под крышей. Также было запланировано появление множества новых спортивных помещений, свидетельствуют материалы стройкомплекса.

Теги:
Олимпийский (спорткомплекс)


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