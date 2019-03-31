Первый тур президентских выборов пройдет на Украине

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в воскресенье на Украине. По данным соцопросов, следующий президент определится во втором туре, так что основное соперничество 31 марта пойдет за второе место, а исход выборов будет зависеть от трети украинцев, которые до сих пор не определились, кому отдадут свои голоса, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Стрингер Нового проекта "Украина" пока нет: кто станет президентом Незалежной

Лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превышает 30%. Действующему главе государства Петру Порошенко готовы выказать доверие порядка 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддерживают около 12,5% голосующих.

Впервые на выборы на Украину не приедут наблюдатели из России, так как Киев отказался допустить до мониторинга даже россиян, входящих в миссии международных организаций. В Москве заявили, что это, а также ряд других нарушений, ставят под вопрос легитимность всего избирательного процесса и возможность признания итогов голосования.

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Более того, проживающие в России украинцы не смогут принять участие в президентских выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все участки в России. Как отметил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, порядка 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать, что составляет от одной шестой до четверти населения страны.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Из комиков в фавориты: Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Предварительные результаты выборов президента Украины могут быть известны уже утром 1 апреля.

Общие правила

Согласно законодательству, баллотироваться в президенты может гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста и проживающий в стране на протяжении последних десяти лет, а также владеющий украинским языком. Эта президентская кампания побила рекорд по числу кандидатов. Изначально Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, но в итоге в бюллетене осталось всего 39 фамилий. Среди них - бывшие и действующие депутаты, чиновники, бизнесмены и мэры.

Право голосовать имеют все граждане Украины с 18 лет. По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 миллиона человек, проголосовать они смогут на 33,6 тысячи избирательных участков.

Как сообщает МИД Украины, число избирателей за рубежом составляет почти 527 тысяч. Для них откроется 101 избирательный участок в 72 странах.

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Порога явки нет, поэтому выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. В то же время социологи прогнозируют, что на участки придут более 70%- 80% граждан, имеющих право голоса. На внеочередных выборах президента в 2014 году явка составила - 59,48%, на очередных выборах президента в 2010 году - 66,76%, в 2004 году - 74,92%, а в 1999 году - 73,8%.