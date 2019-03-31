16:40 31 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.73
  • EUR72.72
Поиск
Президентские выборы на Украине

На выборах президента Украины проголосовало 16,08% избирателей

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы президента Украины (25)
70 0 0

Порога явки на выборах президента Украины согласно законодательству нет.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Явка на выборах президента на 11:00 составила 16,08%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным соцопросов порядка 84% украинцев намерены принять участие в выборах президента. Из тех, кто собирается идти на выборы, около 20,9% опрошенных не определились с кандидатом, не поддерживают никого либо отказались отвечать на вопрос.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время съемок шой Слуга народа в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Из комиков в фавориты: Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

За первые три часа голосования полиция получила 151 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом на Украине, открыто одного уголовное дело, сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

"Тридцать первого марта в органы полиции поступило 151 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом", — сказано в сообщении.

По информации МВД, указанные факты связаны главным образом с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней, кражей кабеля, попыткой вынести бюллетень из участка.

Украинский подсчет>>

Национальная полиции Украины сообщила, что на избирательном участке в Черниговской области мужчина бросил коктейль Молотова в сторону кабинок для голосования.

"Нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянский городской дом культуры. После угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили", — уточнили правоохранители.

Нарушителя уже задержали, сейчас он дает объяснения следователю, выясняются мотивы его поступка.

© Sputnik / Стрингер
Нового проекта "Украина" пока нет: кто станет президентом Незалежной

Выборы на Украине

Утром в воскресенье на Украине стартовали выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

В выборах участвует рекордное число кандидатов — 39. По последним данным, в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% украинцев, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Как считают социологи, будущий глава государства определится во втором туре. Срок его полномочий составит пять лет.

Миссия провалена: Украина пять лет спустя после Майдана>>

ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля. Предварительные результаты могут быть известны уже утром 1-го числа. Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, 21 апреля пройдет второй тур.

Темы:
Выборы президента Украины (25)

По теме

Российские наблюдатели не поедут на выборы на Украине
Ждет за углом: Порошенко "напугал" соотечественников Путиным
Попытка номер три: Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины
Теги:
выборы, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сухумский "француз": как себя чувствует старинный маяк
Свет прошлого: как выглядит Сухумский маяк изнутри
Свет прошлого: как выглядит Сухумский маяк изнутри
Все об особенностях человеческого глаза — инфографика
Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

Соцсети

Sputnikabkhazia