На выборах президента Украины проголосовало 16,08% избирателей

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Явка на выборах президента на 11:00 составила 16,08%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

По данным соцопросов порядка 84% украинцев намерены принять участие в выборах президента. Из тех, кто собирается идти на выборы, около 20,9% опрошенных не определились с кандидатом, не поддерживают никого либо отказались отвечать на вопрос.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Из комиков в фавориты: Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

За первые три часа голосования полиция получила 151 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом на Украине, открыто одного уголовное дело, сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

"Тридцать первого марта в органы полиции поступило 151 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом", — сказано в сообщении.

По информации МВД, указанные факты связаны главным образом с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней, кражей кабеля, попыткой вынести бюллетень из участка.

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Национальная полиции Украины сообщила, что на избирательном участке в Черниговской области мужчина бросил коктейль Молотова в сторону кабинок для голосования.

"Нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянский городской дом культуры. После угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили", — уточнили правоохранители.

Нарушителя уже задержали, сейчас он дает объяснения следователю, выясняются мотивы его поступка.

Выборы на Украине

Утром в воскресенье на Украине стартовали выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

В выборах участвует рекордное число кандидатов — 39. По последним данным, в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% украинцев, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Как считают социологи, будущий глава государства определится во втором туре. Срок его полномочий составит пять лет.

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ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля. Предварительные результаты могут быть известны уже утром 1-го числа. Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, 21 апреля пройдет второй тур.