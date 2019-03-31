Газета New York Times рассказала о пропаже самой дорогой картины в мире

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Работники филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби не знают, где в данный момент находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", презентацию которой филиал музея ранее перенес на неопределенный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.
В сентябре 2018 года филиал Лувра в Абу-Даби отменил анонсированный показ картины "без объяснения причин". Кроме того, департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался отвечать на вопросы, а сотрудники музея-филиала Лувра в конфиденциальном порядке сообщили, что у них "нет информации о местонахождении полотна", отмечает издание.
Осведомленный источник рассказал газете, что парижский Лувр также "не смог определить местонахождение "Спасителя мира". При этом официальные лица Франции рассчитывают, что картина все-таки найдется, и собираются включить ее в экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.
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Открывшийся в 2017 году "Лувр Абу-Даби" является единственным в мире музеем за пределами Франции, которому разрешено использовать оригинальный бренд Лувра.