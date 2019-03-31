Газета New York Times рассказала о пропаже самой дорогой картины в мире

Ранее сообщалось, что картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" после продажи на аукционе за 450 миллионов долларов стала самым дорогим произведением искусства в истории.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Работники филиала французского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби не знают, где в данный момент находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", презентацию которой филиал музея ранее перенес на неопределенный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

В сентябре 2018 года филиал Лувра в Абу-Даби отменил анонсированный показ картины "без объяснения причин". Кроме того, департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался отвечать на вопросы, а сотрудники музея-филиала Лувра в конфиденциальном порядке сообщили, что у них "нет информации о местонахождении полотна", отмечает издание.

Осведомленный источник рассказал газете, что парижский Лувр также "не смог определить местонахождение "Спасителя мира". При этом официальные лица Франции рассчитывают, что картина все-таки найдется, и собираются включить ее в экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

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Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи на протяжении многих лет считалась утраченной. В 2017 году частный коллекционер приобрел ее за баснословные 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона). По информации New York Times, картину приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.

Открывшийся в 2017 году "Лувр Абу-Даби" является единственным в мире музеем за пределами Франции, которому разрешено использовать оригинальный бренд Лувра.