Вышинский пожелал проголосовать на выборах президента Украины в СИЗО

Ранее Денисова проинформировала о том, что она приехала в Киевский следственный изолятор для мониторинга за соблюдением избирательных прав содержащихся там граждан.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в его камере в киевском СИЗО, что примет участие в голосовании на выборах президента в воскресенье, передает РИА Новости.

В ходе посещения украинский омбудсмен проверила условия содержания Вышинского. Видеозапись их разговора в камере СИЗО опубликована на странице Денисовой в Facebook.

"А куда деваться, использую свое конституционное право", - сказал Вышинский, отвечая на вопрос Денисовой, пойдет ли он голосовать.

Кроме того, Кирилл Вышинский обратил внимание Людмилы Денисовой на то, что уже три дня ждет реакции на его заявление о необходимости посещения стоматолога в СИЗО.

"Записался к зубному врачу, пока, к сожалению, меня не вызывают", - сказал Вышинский и уточнил - "соответствующее заявление о необходимости посещения стоматолога подал три дня назад."

Денисова пообещала, что на его обращение руководство колонии отреагирует. "Я думаю, сейчас отреагируют", - сказала она Вышинскому. На вопрос Денисовой, все ли у него нормально, журналист ответил: "Пока да".

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Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.