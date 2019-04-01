Власти Венесуэлы намерены восстановить электроснабжение в стране за месяц

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В Венесуэле утвердили месячный план действий, призванный обеспечить электроснабжение в стране, сообщает РИА Новости.

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Как заявил лидер страны Николас Мадуро в обращении к народу, план предусматривает "регулирование нагрузки" на электросети. Отмечается, что упор будет сделан и на восстановление водоснабжения, которое полностью зависит от подачи электричества.

По словам Мадуро, план уже начал претворяться в жизнь.

Кроме того, президент призвал всех граждан усилить бдительность.

"Надо усилить нашу безопасность, мы имеем дело с монстрами, которые хотят разрушить Венесуэлу... Эти удары были нанесены с тем, чтобы свести с ума страну. Их план - разрушить Венесуэлу, привести ее к насилию", - заявил он.

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Авария, произошедшая 7 марта на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури", привела к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы: 20 из 23 штатов были обесточены. 25 марта стало известно о массовых отключениях также из-за аварии на этой ГЭС, в результате без электричества остался по меньшей мере 21 из 23 штатов страны. В связи с этим 26, 27 и 28 марта были объявлены властями страны выходными днями.