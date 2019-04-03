Генетик из Китая рассказал о клонировании полицейских "суперсобак"

В декабре впервые в Китае впервые клонировали служебную собаку; щенок Куньсюнь появился на свет в лаборатории SinoGene.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Заместитель гендиректора китайской биотехнологической компании SinoGene Чжао Цзяньпин заявил, что клонирование полицейских собак с особыми способностями при необходимости можно поставить на поток, сообщает РИА Новости.

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Генетический материал для клонирования взяли у семилетней полицейской собаки Хуахуанма породы куньминская овчарка, которая была выведена в Китае на основе гибрида собаки и волка. Хуахуанма за время службы помогла раскрыть 12 убийств и участвовала в расследовании более 20 преступлений. В 2016 году Министерство общественной безопасности КНР присвоило ей звание заслуженной собаки высшей категории.

По мнению Чжао Цзяньпина, Хуахуанма отличается великолепными служебными качествами, но с годами собака потеряла былые способности.

"Для клонирования выбрали именно эту собаку, чтобы сохранить ее превосходные качества. Клонируя особей с хорошими характеристиками, можно не только сохранить их превосходные гены, но также партиями копировать хороших особей, что очень важно для разведения и использования полицейских собак в Китае", — подчеркнул ученый.

Он добавил, что куньминская овчарка — единственная выведенная в Китае порода, использующаяся в служебных целях. "Если будет необходимость, то мы опять ее клонируем", — не без удовольствия, отметил ученый.

Полицейская собака Хуахуанма

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Сейчас клонированный щенок Куньсюнь живет на базе полицейских собак в Куньмине и уже приступил к тренировкам.