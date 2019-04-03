Суд оставил под арестом Кокорина и Мамаева до 25 сентября

К нынешнему дню футболисты провели в СИЗО без малого полгода; адвокаты спортсменов в очередной раз просили отпустить их из изолятора под подписку о невыезде или домашний арест.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА Новости.

"Ходатайство обвинения удовлетворить, продлить меру пресечения", - огласила решение судья.

Адвокаты футболистов заявили, что в материалах уголовного дела имеются "многочисленные ошибки", а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных защитой.

"Мы попросили включить 61 свидетеля для допроса, притом 16 человек из них вообще не попали в заключение. Притом на всех допросах Сергей Гайсин говорил, что Кирилл Кокорин его не бил, а следствие продолжает ему вменять", - сказал журналистам адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барин.

Адвокат Кокориных: удовлетворены условиями содержания>>

Поддержать Кокорина и Мамаева на заседание пришли супруги Дарья Валитова и Алана Мамаева, а также болельщики и просто неравнодушные. Один из них, Игорь Шумилин, рассказал, что 13 апреля намеревается провести в парке "Сокольники" митинг в поддержку спортсменов. Правда, как сообщили в администрации парка, мероприятие пока не одобрено городскими властями.

© Sputnik / Евгений Одиноков "Извиняюсь, не сдержался": опубликовано письмо Кокорина

Дело Кокорина и Мамаева

В начале октября прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.