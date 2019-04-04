Проект по солнечной электроэнергии запущен в Сирии

CУХУМ, 4 апр - Sputnik. Как власти Сирии призвали помочь щедрое сирийское солнце ослабевшей за время войны энергосистеме страны и запустили масштабный проект по получению электричества из энергии звезды, читайте в материале РИА Новости. © Sputnik / Томас Тхайцук Ткачев: Абхазия – красивая страна, видит бог, здесь нужно развивать солнечную энергию

Гигантские солнечные панели в поселке Пхузи в 20 километрах от курортного города Тартуса смонтировали всего за пару месяцев среди бесконечных рядов теплиц с овощами и фруктами. На площади три гектара установили свыше шести тысяч солнечных панелей, и если одна производит всего 300 ватт электроэнергии в сутки, то все вместе они генерируют уже 2 мегаватта, что позволяет сэкономить до четверти миллиона долларов в год. Для местных инженеров это строительство стало настоящим вызовом - закупленные в Китае солнечные батареи пришлось устанавливать на оборудование собственного производства, так как из-за западных санкций сирийскому государству фактически закрыт доступ на мировой рынок.

"Эти панели прибыли к нам из Китая. Мы подготовили площадку, установили солнечное оборудование на специальные конструкции, настроили систему. Мощности всех этих панелей хватит для того, чтобы обеспечить электричеством пятьсот домов", - рассказал инженер электростанции Йят Дона.

Плюсы проекта

Важнейший плюс проекта - крайне низкая себестоимость электроэнергии, полученной от энергии солнца. И кроме того, это еще и экологически чистый источник получения энергии, что для курортной зоны Тартуса особенно важно. "Этот проект экологически чистый, нет никаких продуктов горения, нет дыма, не нужен ни газ, ни бензин. Нам нужно только солнце, а оно у нас светит едва ли не все 365 дней в году", - отметил инженер.

© Sputnik / Томас Тхайцук На мели: что происходит с ИнгурГЭС

Вся выработанная электроэнергия на этой станции вливается в государственную центральную сеть города Тартус. Сейчас город потребляет около 250 мегаватт в сутки, но и те два, которые вырабатывает станция, серьезный вклад в восстановление энергосистемы портового города. Здесь работают всего 15 человек, но этого числа рабочих вполне достаточно, поскольку конструкция достаточно проста в сборке и обслуживании.

И она настолько хорошо себя зарекомендовала, что местные власти решили строить такие же станции для обеспечения электричеством всей провинции. Всего в нескольких метрах от действующей станции уже заложена площадка для монтажа новых солнечных панелей.

До войны в Сирии было 15 электростанций, страна вырабатывала 29,5 миллиардов киловатт электроэнергии и находилась по этому показателю на 64 месте в мире. Международные террористические группировки разорили и разграбили электростанции по всей стране, часть из них была уничтожена во время боевых действий, остальные серьезно пострадали.

Но в Сирии есть по-настоящему идеальные условия для продвижения технологий возобновляемой энергии, и дело не только в большом количестве солнечных дней - сильные ветра не дают оборудованию перегреться и выйти из строя. Поэтому для обеспечения энергетической независимости наиболее важные социальные объекты, такие как больницы и школы, было решено оснастить солнечными батареями.

Школа в Тартусе

© Foto / предоставлено ООО «СИНОТОРГ» "Сделано в Абхазии": в Очамчыре откроют завод по выпуску энергооборудования

В одной из частных школе Тартуса энергетики установили солнечные панели прямо на крыше здания и лучшего места, говорит инженер Махмуд Акиль, просто не придумаешь. "Для наших панелей нужно много места и нужно солнце. Здесь на крыше школы его как раз столько, сколько нужно. Этой электроэнергии хватает, чтобы обеспечить школу, а большую часть мы отдаем в общую энергосистему города", - рассказывает он.

Сейчас в этой школе учатся больше двух тысяч детей и раньше постоянные отключения электроэнергии, которые случались здесь ежедневно, приносили много неудобств. "Этот проект нам очень помог. Раньше мы часто ощущали нехватку электричества, его постоянно отключали. А у нас дети, много совсем маленьких, и им нужна горячая вода, нужно готовить еду, нужно нормальное освещение школьных аудиторий. Сейчас про отключения мы уже забыли", - говорит учительница младших классов Ранин Мштауи.

В крупных городах такие солнечные панели есть чуть ли не на каждом доме - их используют в основном для нагрева воды, но для большей мощности нужны совсем другие площади. И в правительстве Сирии всерьез задумались об огромных полях батарей в пустыне. Специалисты, работающие над проектом, рассчитали, что стоимость вырабатываемой таким способом электроэнергии будет на порядок ниже получаемой на обычных электростанциях.

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Разработчики говорят, что полученные результаты подтверждают эффективность таких электростанций, а значит вскоре подобные поля появятся и в других провинциях Сирии.