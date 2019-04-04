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Кинорежиссер Георгий Данелия

Ушел из жизни режиссер Георгий Данелия

© Sputnik / Сергей Пятаков
В мире
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В феврале изветного режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние диагностировалось как стабильно тяжелое.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Детство будущего режиссера прошло в Москве.

Георгий Данелия окончил Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в мастерскую Михаила Калатозова.

В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Всемирная известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

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Данелия также снял фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка" и другие.

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Теги:
Георгий Данелия


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