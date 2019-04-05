МИД Турции: покупка российских комплексов С-400 не угрожает США и НАТО

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО.

"Сделка по С-400 закончена, мы всем это говорим, и США в том числе: ни для вас, ни для НАТО никакого риска не будет. Комплексы будут под нашим контролем. Если у вас есть вопросы, давайте создадим техническую комиссию, об этом мы и (госсекретарю США Майку Помпео) говорили", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Он назвал вынужденным решение Турции купить ЗРК у России, так как Анкара не смогла купить подобные комплексы у партнеров по НАТО.

Чавушоглу подчеркнул, что отношения Турции и России не альтернатива для отношений с НАТО.

© Sputnik / Алексей Мальгавко США ставят Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

"В нашем регионе необходимо балансировать между разными странами. Россия - наш сосед, и нам нужны отношения с ней", - добавил он.

Ранее Турция подчеркнула, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну осенью. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в среду в Вашингтоне на конференции по случаю совещания глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вызывает серьезную обеспокоенность США и представляет угрозу единству НАТО. Он призвал Турцию сделать выбор: или остаться ключевым партнером альянса, или рисковать безопасностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая альянс.