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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

Член Совета по правам человека назвал дело против адвоката Вышинского сфабрикованным

© Sputnik / Александр Натрускин
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (146)
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Андрея Доманского, адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, киевские власти подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Глава комиссии Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод считает дело Андея Доманского, адвоката журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине подозревают в незаконной приватизации нежилого дома, сфабрикованным с целью ослабить защиту его подзащитного.

© Sputnik / Стрингер
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"Это публичный сигнал украинской власти обществу о том, что она не собирается рассматривать это дело гуманно. Наоборот, продемонстрирован жесткий, беспощадный репрессивный настрой украинских властей и правосудия в этом деле. Следуя этой логике, следующими за адвокатом могут быть друзья, родственники, близкие Вышинского, чтобы создать иллюзию, что это массовое преступное сообщество", - сказал РИА Новости Брод.

Правозащитник также выразил желание, "чтобы и Дунья Миятович (комиссар Совета Европы по правам человека - ред.), которая выражала обеспокоенность в связи с этим делом, и ее коллеги из других международных организаций еще более пристально знакомились с материалами этого дела, проявили к нему внимание".

"Это беспрецедентный случай, когда мы видим, что в течение длительного времени не предъявляется внятных обвинений. Человек страдает рядом заболеваний, не получает необходимую медицинскую помощь. Никакого объективного гуманного подхода в рассмотрении дела нет. Теперь принялись за его адвоката с тем, чтобы сломать защиту и полностью отделить это дело от правового пространства", - сказал Брод.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (146)

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Теги:
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