Православные христиане всего мира празднуют Благовещение

Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

CУХУМ, 7 апр - Sputnik. Православные христиане всего мира в воскресенье отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит сегодня Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля и по старой традиции отпустит в небо над Соборной площадью белых голубей.

© Sputnik / Сергей Пятаков Патриарх Кирилл: победить зло можно только правдой и добром

Благовещение - один из 12 главных христианских праздников. Название праздника передает суть самого события, случившегося в этот день и описанное в Евангелии от Луки. Богородице явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть о том, что она, будучи девой, от Духа Святого родит Иисуса Христа - Мессию, приход которого ожидал в те далекие времена израильский народ.

В Благовещение у верующих также существует обычай выпускать на волю голубей, поскольку голубь является символом Святого Духа, который сошел в этот день на Деву Марию.

Патриарх Кирилл: пока мы живы, нет точки невозврата>>

"В праздник Благовещения, по традиции, святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей", - сообщили в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В четвертое воскресенье Великого поста Православная церковь также празднует память святого Иоанна Лествичника (VI век), автора знаменитой на весь христианский мир "Лествицы" ("Лестницы") - книги о духовном восхождении к совершенству в добродетелях.