Москва и Анкара упростят визовый режим

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Россия и Турция проработают вопрос либерализации визового режима, вскоре будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, передает РИА Новости.

"Характерной чертой российско-турецких отношений является высокий уровень туристических обменов. Турция пользуется все большей популярностью у российских туристов, которые посещают не только турецкие курорты, но и многочисленные исторические и культурные достопримечательности. В прошлом году Россия вновь заняла первое место по числу иностранных туристов в Турецкой республике - 6 миллионов человек", - сказал Путин.

"В свою очередь, мы ценим то внимание, которое турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян, и намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей", - подчеркнул российский президент.

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Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что созданный российско-турецкий фонд объемом около 1 миллиарда долларов способен привлечь еще порядка 5 миллиардов долларов.

"Реализации новых совместных проектов способствует Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд, которые только что подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов. С таким уставным капиталом, я думаю, они смогут привлечь не менее пяти миллиардов долларов финансирования в различные проекты", - сказал он.

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Заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня состоялось в Москве в понедельник 8 апреля.